Ujvary will auf Erwachsenen-Tour zur Spitze

Ein Highlight von Ujvarys noch junger Karriere war heuer im Mai das Duell gegen Domimic Thiem beim Challenger-Turnier in Mauthausen. Er musste sich dabei zwar der ehemaligen Nummer drei der Welt geschlagen geben, doch für Ujvary war die Begegnung ein Vorgeschmack, auf das, was noch kommen soll – mehr dazu in Ujvary: Respektable Leistung gegen Thiem. Die ganze Atmosphäre sei unglaublich gewesen, erzählte Ujvary. Er habe schon die Tage vorher gute Matches gespielt, obwohl er damals mit seinem Tennis eigentlich in einem Tief gewesen sei. „Aber nach dem Turnier – das war auf jeden Fall ein großer Schub“, so der junge Güssinger.

ORF

Guter Umstieg auf die Erwachsenen-Tour

Ujvarys erstes Jahr auf der Erwachsenen-Tour verläuft vielversprechend. In der Türkei holte er sich im Doppel auch den ersten Titel. Er komme immer besser hinein und fange auch bei den Erwachsenen immer besser zu spielen an, so der 19-Jährige. Am Anfang sei es auf jeden Fall eine große Umstellung gewesen.

ORF

Schwere Schicksalsschläge

Aber nicht immer fällt es leicht, den Fokus zu behalten. Schicksalsschläge in den vergangenen Monaten ließen den Sport oft in den Hintergrund rücken. Im vergangenen Jahr seien beide Eltern von Matthias gestorben, sagte sein Trainer und Mentor Herbert Rosenkranz: „Und jetzt hat er nur mehr seinen Bruder, zwei Tanten und mich. Also ja, das ist schon … speziell.“ Rosenkranz nahm Ujvary unter seine Fittiche, als dieser vier Jahre alt war. Matthias sei jetzt knapp auf Rang 1.000 in der Welt und sei im vergangenen Jahr in den Junioren-Top-100 gewesen. Ziel sei es jetzt, möglichst schnell unter die Top-200 zu kommen, so Rosenkranz. Aber das könne zwei, drei Jahre dauern.

ORF

Durchhaltevermögen auf dem Weg zur Tennis-Spitze

Für den jungen Tennis-Profi kann es nicht schnell genug gehen: Er spult heuer rund 20 Turniere auf ITF- und Challenger-Ebene ab, die meisten davon im Ausland. Es braucht Durchhaltevermögen, um ganz noch vorne zu kommen. Wenn man zu Turnieren fliege und dann gleich zwei-, dreimal schon in der ersten Runde verliere, dann sei das mental auf jeden Fall schwer zu verkraften, sagte Ujvary: „Aber man muss einfach weitermachen.“