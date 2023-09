Weiterhin heftige Kritik an Nehammer-Video

In dem Ende Juli aufgenommenen Video sprach Nehammer vor Parteifreunden in Hallein (Salzburg) unter anderem über Frauen in Teilzeit und das Thema Kinderarmut. Hier ging Nehammer auf den Vorwurf ein, es gebe in Österreich Kinder, die keine warme Mahlzeit bekämen. Ihnen empfahl der Kanzler den Weg ins Fast-Food-Lokal. Müsse der Staat die Verantwortung für die Ernährung von Kindern übernehmen, sei man bald „in der DDR“, so Nehammer – mehr dazu in news.ORF.at.

„Wer sagt, dass niemand hungert, hat keine Ahnung“

Im Burgenland sind laut Angaben der Volkshilfe 6.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Viele gemeinnützige Organisationen wie die Caritas zeigen sich auch einen Tag nach Bekanntwerden des Videos über die Aussagen des Kanzlers empört.

„Solche Aussagen sind eine Verhöhnung jedes Menschen, der in die Einrichtungen der Caritas kommt. Denn eines muss man schon sagen: In Österreich wird niemand erfrieren oder verhungern. Aber jemand, der sagt, dass bei uns niemand friert oder hungert, der hat wirklich keine Ahnung. Und wie gesagt, es ist eine Verhöhnung all dieser Menschen, die jeden Monat darum kämpfen, dass sie am Ende des Monats noch ein bisschen was am Konto haben“, sagte die Direktorin der Caritas Burgenland, Melanie Balaskovics.

Caritas Direktorin im Interview Die Direktorin der Caritas Burgenland, Melanie Balaskovics, im Interview mit ORF-Reporterin Corina Kaufmann.

Kritik kam am Freitag auch von der Volkshilfe Burgenland. „Aus unserer täglichen Arbeit als Volkshilfe wissen wir um die Sorgen und Nöte der Familien und Kinder, aber auch vieler finanziell bedrängter älterer Menschen. Sie sind oft ohnehin an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt und werden durch solche Aussagen noch mehr ausgegrenzt“, hieß es in einem schriftlichen Statement vom Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland, Markus Kaiser.

Lokalaugenschein vor Sozialmarkt: Wut und Enttäuschung

Im Burgenland gibt es eine Vielzahl an Sozialmärkten. Einer davon befindet sich in Güssing. Bei einem Lokalaugenschein des ORF Burgenland am Freitag zeigten sich die Menschen, die hier einkaufen, wütend und enttäuscht über die Aussagen des Bundeskanzlers.

Kritik an Nehammer-Aussagen Kunden des Sozialmarktes Güssing zeigten sich am Freitag empört über die Aussagen des Bundeskanzlers.

Heftige Kritik an den Aussagen Nehammers übte bereits am Donnerstag die SPÖ Burgenland, allen voran Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil – mehr dazu in Doskozil zu Nehammer-Video: „Abgehoben“. Nehammer selbst verteidigte seine Aussagen am Donnerstag in einem weiteren Video. Leistung müsse sich lohnen, dazu stehe er. „Wer davon spricht, dass es in Österreich keine warme Mahlzeit für Kinder gibt, der stellt dieses Land in ein schlechtes Licht.“

ÖVP Burgenland verweist auf Nehammer-Statement

Die Bundes-ÖVP gab ihm Rückendeckung, Teile kritisierten, dass das Video öffentlich wurde – mehr dazu in news.ORF.at. Eine Stellungnahme der burgenländischen ÖVP gab es auf Nachfrage des ORF Burgenland nicht. Die burgenländische Volkspartei verwies auf die Stellungnahme des Bundeskanzlers.