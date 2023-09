Formel Historic: Osliper auf der Überholspur

Mit bis zu 230 km/h raste Roman Pöllinger mit seinem historischen Formel 3-Wagen über den Salzburgring. Es ist ein Reynard F387 mit BMW-Motor. „Es ist wirklich super diesen Wagen zu fahren. Man tastet sich immer näher an die Bremspunkte heran. Es ist einfach ein super Feeling“, sagt Pöllinger. In der Rennserie Formel Historic gewann Pöllinger das vorletzte Rennen in diesem Jahr. Ganz knapp vor Zieleinlauf gelang es ihm mit einem spektakulären Überholmanöver, den Sieg mit 13 Hundertstel Vorsprung vor seinem Gegner Peter Peckary zu holen.

ORF

„Dafür fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit“

Roman Pöllingers Fahrzeug war Ende der 1980er Jahre in der Formel 3 im Einsatz. In dieser „kleinen Schwester“ der Formel 1 haben sich spätere Weltmeister wie Michael Schumacher auf die Weltklasse des Motorsports vorbereitet. So viel Spaß das Rennfahren macht, so gefährlich ist es auch – und es schadet dem Klima. Das weiß auch Pöllinger. „Es ist sicher verzichtbar, aber irgendwo will man doch Spaß am Leben auch haben. Und ich verzichte dann eben auf andere Sachen. Hier verbrenne ich Benzin, dafür fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit“, so Pöllinger.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Über die Arbeit zum Rennfahren gekommen

Der Wagen von Roman Pöllinger produziert aus vier Zylindern und zwei Litern Hubraum 250 PS. Beeindruckend ist die Leistung in Bezug auf das Gewicht. Der Formel 3-Bolide hat nur 500 Kilogramm. Umgelegt auf ein normales Auto wäre das eine Leistung von 750 PS. Ein Mann der Pferdestärken ist Pöllinger auch in seinem Brotberuf. In Oslip betreibt der Unternehmer eine Lackiererei und Autospenglerei. Über seine Arbeit ist er auch zu seinem eigenen Rennstall gekommen.

Historisches Rennauto in Oslip Das Rennauto des Burgenländers Roman Pöllinger hat bereits 35 Jahre auf dem Buckel. Doch der Formel-3-Wagen ist immer noch ganz schön schnell unterwegs.

„Ein Freund von mir ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich sein Rennauto lackieren kann. Dann war ich einmal mit ihm auf der Rennstrecke. Dann hat mich leider dieser Virus infiziert und seit sechs Jahren mache ich das jetzt“, so Pöllinger. Sein Auto werde derzeit zwischen 30.000 und 40.000 Euro gehandelt, sagt der Hobby-Rennfahrer.

ORF

In das finale Rennwochenende der Saison geht Roman Pöllinger als Führender seiner Gruppe und als Gesamt-Dritter im Histocup. Das letzte Rennen wird von 6. bis 8. Oktober in Most in Tschechien ausgetragen.