E-Scooter: Fahrzeuge mit Gefahrenpotential

Vor allem im Straßenverkehr spielen die kleinen, wenigen Fahrzeuge in der Individualmobilität eine immer größere Rolle. Sie sind überall unterwegs – auf der Straße, dem Gehsteig, in der Fußgängerzone oder auf dem Radweg. Nicht immer sind die Regeln dafür bekannt. Rein rechtlich gesehen gelten E-Scooter mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung bis 25 km/h als Fahrrad.

Scooter sind rechtlich gesehen wie Fahrräder

„Ich glaube, es ist das Bewusstsein dafür noch nicht so ausgeprägt, auf welcher Art von Fahrzeug man sich hier bewegt. Dass das wirklich ein Fahrrad ist, das muss wirklich durchdringen. Man hat sich daher auch an die Fahrradbestimmungen zu halten. Wenn es einen Radweg gibt, dann muss der benutzt werden. Der Fußgängerweg ist grundsätzlich zu vermeiden, weil er für Fußgänger gedacht ist. Aber auch mit Fahrrädern wird der Fußgängerweg oft befahren. Das ist nicht erlaubt und auch gefährlich“, so ARBÖ-Rechtsexperte Johann Kopinits.

Im Falle eines Unfalls könnte man den Lenker oder die Lenkerin auch haftbar machen. Mit Fahrradprüfung darf ein E-Scooter ab neun Jahren, ohne Prüfung erst ab 12 Jahren unbegleitet pilotiert werden. Mit 12 Jahren endet aber auch die gesetzliche Helmpflicht. „Das ist richtig, aber, ob es schlau ist, ist eine andere Frage. Die Gefährdung bei einem Sturz ist evident. Wir halten es nicht für ganz durchdacht, dass die Helmpflicht nur bis zum zwölften Lebensjahr durchgezogen wurde und danach nicht mehr“, so Kopinits.

Scooter sind für eine Person konzipiert

Auf keinen Fall sollte übrigens zu zweit auf den E-Scooter gestiegen werden. Das ist ausnahmslos verboten. „Das hat Auswirkungen auf den Schwerpunkt des Rollers. Die Bremswirkung und andere Faktoren sind konzipiert für eine Person. Mit zwei Personen verschiebt sich das in einen Bereich, der nicht mehr kontrollierbar ist. Daher hat das zu unterbleiben. Es würde auch bestraft werden“, sagte Kopinits.

Mit oder ohne Strafandrohung: Auf dem E-Scooter sollten auf jeden Fall immer Vorsicht, Rücksicht und Eigenverantwortung auf dem Weg mit rollen.