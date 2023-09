Chronik

Mann randalierte in Eisenstadt

In Eisenstadt hat am Donnerstagabend ein Randalierer einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hat in der Nähe des Schlossparks Autos mit Steinen beworfen. Beim Eintreffen der Polizei ist auch der Streifenwagen beworfen worden. Der Mann flüchtete im Anschluss.