BVZ blickt auf 20 Jahre zurück

Auf rund 25.000 Seiten berichtet die BVZ pro Jahr über regionale und lokale Themen aus dem Burgenland. In den vergangenen Jahren konnte die Wochenzeitung ihre Reichweite steigern, sagt BVZ-Chefredakteur und Geschäftsführer Markus Stefanitsch.

ORF/Lukas Krenn

Drei von vier Burgenländern lesen BVZ

„In diesen 20 Jahren haben wir es geschafft, dass mittlerweile regelmäßig 74 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer, also fast 280.000 Menschen im Burgenland, die Zeitung lesen. Zusätzlich haben wir mit unserem Onlineangebot mittlerweile rund 330.000 Unique User“, so Stefanitsch. Derzeit beschäftigt die BVZ 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil immer mehr Menschen mittlerweile Nachrichten online anstatt in Zeitungen lesen, setzt die BVZ inzwischen verstärkt auf digitale Produkte.

ORF/Lukas Krenn

„Print wird noch sehr lange gut funktionieren“

„Natürlich haben wir als reine Print-Wochenzeitung schon umgesattelt vor vielen Jahren, damit wir nicht nur im Print, sondern auch digital präsent sind – und hier auch sehr starke Zuwächse haben. Ich persönlich bin überzeugt, dass Print noch sehr lange gut funktionieren wird“, sagte Stefanitsch. Die Wochenzeitung erscheint jeden Donnerstag in einer eigenen Ausgabe für jeden der sieben Bezirke im Burgenland.