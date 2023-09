Kritik an Schulassistenz: Land will sich Einzelfälle anschauen

Das Land hat die Schulassistenz seit dem heurigen Schuljahr neu organisiert. Grund dafür waren Probleme bei der Abwicklung über private Vereine. Jetzt, drei Wochen nach Schulbeginn, klagen Eltern über grobe Mängel. Die mündlich zugesagten Stunden seien gekürzt worden, an einzelnen Schulen gebe es nicht genug Personal, die Kinder würden deshalb nicht adäquat betreut werden. Und das, obwohl die Anzahl der Betreuungstunden von knapp 6.000 auf rund 6.700 angehoben und das Budget von 6,5 Millionen Euro auf rund neun Millionen Euro aufgestockt wurde. – mehr dazu in Eltern klagen über Mängel bei Schulassistenz .

„Wenn notwendig Nachbesserungen vornehmen “

Es gehe darum, das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, sagte Landesrat Schneemann im „Burgenland heute“-Studiogespräch am Donnerstagabend. Er verteidigte das bestehende – „stabile“ System und wies auf die Erhöhung der Betreuungsstunden hin. Auf die Frage warum es dennoch sein könne, dass manche Eltern die Änderungen als Verschlechterung wahrnehmen, antwortete Schneemann:

„Wir sind darauf bedacht, dass wir die Unterstützung sehr zielgerichtet anlegen. Das heißt, es haben Expertinnen und Experten, Sachverständige die Kinder angesehen und befunden, wie viele Stunden eben notwendig sind, damit der Schulalltag bewältigt werden kann. Nicht die Politik bestimmt das Stundenkontingent, sondern Sachverständige. Und da ist es da und dort – das stimmt – zu Änderungen im Stundenkontingent gekommen. Es hat da und dort die eine oder andere Stunde weniger gegeben. Aber wir werden uns all diese Einzelfälle gemeinsam mit der Bildungsdirektion ansehen. Und wenn da und dort Nachbesserungen notwendig sind, so werden wir das vornehmen“.

Kritisiert wurde von mehreren Eltern, dass es keine schriftlichen Zusagen über die Stundenanzahl gebe. Schneemann meinte dazu, dass es insgesamt wichtig sei, dass der Schulbetrieb funktioniere. „Da ist es eigentlich sekundär, ob jetzt ein gewisses Stundenkontingent da ist oder nicht. Da müssen wir darauf vertrauen, dass der Schulalltag gut funktioniert. Und deshalb haben wir auch in der Vergangenheit dieses Stundenkontingent nicht den Eltern mitgeteilt. Wir können darüber reden, wenn das unbedingt erforderlich sein sollte. Wenn das als notwendig erachtet wird, stehen wir auch da, nicht darüber zu reden“, so Schneemann.

„Auch Bund in die Pflicht nehmen“

Schneemann verwies darauf, dass man auch den Bund in der Causa Schulassistenz in die Pflicht nehmen müsse. „Es gibt ja auch diesen sonderpädagogischen Förderbedarf. Da muss der Bund auch Mittel zur Verfügung stellen. Das sind wir im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen auch dabei, mehr Geld vom Bund diesbezüglich zu fordern".

Chancengleichheitsgesetz: „Relativ weit“

Thema im Studiogespräch war auch das Chancengleichheitsgesetz. Der ÖZIV fordert, dass hier die Schulassistenz verankert werde. Landesrat Schneemann meinte, dass man von Landesseite mit dem Chancengleichheitsgesetz „relativ weit“ sei. „Wir sind in der Logistik so weit, dass wir das bald dem Landtag zuführen werden können. Ich habe es auch schon mehrmals gesagt, dass damit einhergehend auch andere Gesetze zu adaptieren sind. Das heißt, wir müssen das Mindestsicherungsgesetz ändern, wir müssen das Sozialhilfegesetz ändern und dann in weiterer Folge wird auch das Chancengleichheitgesetz geändert werden. Wir sind auf dem Weg“, so Schneemann.