Doskozil zu Nehammer-Video: „Abgehoben“

Die ÖVP bestätigte die Echtheit des Videos, das Ende Juli bei einer Veranstaltung in Salzburg aufgenommen wurde. Der Bundeskanzler spricht in dem Video unter anderem über das Thema Kinderarmut und sagt: „Genau so schreit man: Ein Kind in Österreich bekommt keine warme Mahlzeit.“ Was ihn „am meisten dabei stört“, sei, dass man in Leserbriefen nirgends höre oder lese: „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt in Österreich keine warme Mahlzeit?“ Danach verweist Nehammer darauf, dass ein Hamburger bei McDonald’s lediglich 1,40 Euro koste – mehr dazu in news.ORF.at .

„Empathie zur Bevölkerung verloren“

Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil äußerte sich am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zu dem Video. Es passe sehr gut in das Sittenbild, das die ÖVP schon seit langem abgebe. "Nicht nur der aktuelle Bundeskanzler, auch schon sein Vorgänger. Wo man schon irgendwo auch das Gefühl in der Bauchgegend bekommen hat, dass da eine Regierung am Werk ist, die erstens die Nähe zur Bevölkerung, die Empathie zur Bevölkerung, verloren hat und die abgehoben regiert und glaubt, ihre Lebensrealitäten, das, was sie tagtäglich erleben, das ist der Standard in Österreich. Dem ist nicht so“, so Doskozil.

Es brauche vielmehr Maßnahmen, um Menschen mit einem geringen Einkommen zu entlasten. Doskozil verwies auf die anstehende Diskussion über Lohnerhöhungen. Diese müssten anders gestaltet werden als in der Vergangenheit. „Nicht linear durchgehend, sondern dass wirklich die unteren Löhne betragsmäßig viel höher angehoben werden. Das würde ich auch – meine Meinung – den Arbeitgebervertretern wärmstens empfehlen“, so Doskozil.

Kritik von SPÖ-Frauen und ÖGB

Kritik an den Aussagen von Bundeskanzler Nehammer kam auch von den SPÖ-Frauen. Der Kanzler habe „keine Ahnung vom täglichen Leben der Frauen“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Astrid Eisenkopf. Die Aussagen seien „purer Hohn und eines Kanzlers unwürdig“. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst kritisierte, dass Bundeskanzler Nehammer die Lebensrealitäten der Menschen in Österreich „völlig“ aus den Augen verloren habe. ÖGB-Landesgeschäftsführer Andreas Rothpuller sprach von „Arroganz und Verachtung“, die Nehammer für die Lebensrealitäten vieler Mütter zeige.