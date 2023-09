Rekord an verkauften Wohnungen

Im Burgenland gab es im ersten Halbjahr einen historischen Höchststand an Wohnungskäufen. Österreichweit gibt es einan anderen Trend. Laut dem aktuellen RE/MAX-ImmoSpiegel gab es im ganzen Land um fast ein Viertel weniger Verkäufe als im Vorjahr. Am wenigsten Wohnungen wurden in Salzburg, Vorarlberg und Niederösterreich verkauft.

Der Verkaufswert für Eigentumswohnungen in Österreich sinkt auf das Niveau von 2019: Etwa 250.000 Euro kostet im ersten Halbjahr 2023 eine typische Wohnung. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Österreich beläuft sich dabei auf rund 4.000 Euro. Teurer wurden die Immobilien in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark. Sinkende Preise wurden in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und im Burgenland verzeichnet.