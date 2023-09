Lutzmannsburg: Sieben neue Mega-Rutschen

Das gesamte Gelände der Therme soll um 3.000 Quadratmeter vergrößert werden, wobei zwei neue Abschnitte hinzukommen: Eine Wasser-Spielwelt für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren und eine aufregende Rutschenanlage mit zahlreichen Attraktionen.

Therme soll während des Ausbaus geöffnet bleiben

Der Ausbau beinhalte sieben Mega-Rutschen, ein außen Saunabecken und einen Rutschenlift. Die erste Rutschenplattform befinde sich auf 15,5 Meter und die zweite auf 19 Meter. „Wir werden dort rund 200 neue Liegeflächen bereitstellen“, so der Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg Werner Cerutti. Mit dem Ausbau soll Ende 2024 begonnen werden, die Bauzeit wird etwa ein Jahr betragen, dabei soll es aber keine Schließzeiten für die Therme geben. Im Vorjahr haben die Sonnentherme 467.000 Menschen besucht.

Fotostrecke mit 4 Bildern Sonnentherme Lutzmannsburg Sonnentherme Lutzmannsburg Sonnentherme Lutzmannsburg Sonnentherme Lutzmannsburg

Mit der Gesamtinvestitionssumme von 20 Millionen Euro wolle man den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs weiterhin nachhaltig absichern. Lutzmannsburg sei nicht nur ein Name im Burgenland und in Österreich, sondern auch darüber hinaus. „Ich glaube, wir müssen uns noch weiter positionieren. Auch die Konkurrenz schläft nicht, aber wir haben die Zeichen der Zeit erkannt“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF

Lustspielhaus offiziell eröffnet

Das Investitionspaket wurde während der Einweihung des Lustspielhauses Lutzmannsburg vorgestellt. Dieses Theatergebäude wird von März bis November genutzt und hat das Ziel, Kleinkunst, Zauberei und Musical-Unterhaltung für alle Altersgruppen in der Region anzubieten. Laut Thermen-Geschäftsführer Werner Cerutti beträgt das gesamte Investitionsvolumen für Anschaffung, Planung, Aufbau und Infrastruktur knapp 400.000 Euro