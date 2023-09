Zwei Feuerwehrleute wurden zu Lebensrettern

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht auf Sonntag in Mattersburg abgespielt haben. Die beiden Feuerwehrleute Thomas Strodl aus Wiesen und Martin Strobl aus Mattersburg wurden durch Passanten auf ein brennendes Haus hingewiesen. Sie brachen daraufhin die Tür des Wohnhauses ein und retteten einem bewusstlosen Mann damit das Leben – mehr dazu in Verletzter bei Zimmerbrand in Mattersburg.

Die Lebensretter Martin Strobl und Thomas Strodl erzählen

„Wir haben jemanden atmen gehört“

„Uns haben zwei Passanten aufgehalten, weil sie geglaubt haben, dass es brennt und sie wollten sowieso gerade die Feuerwehr rufen“, sagte Martin Strobl. Er habe überall angeklopft und geläutet. „Als sich niemand meldete, habe ich die Tür eingetreten“, so Thomas Strodl. Nachdem sie Atemgeräusche gehört haben, sind die beiden mit Handytaschenlampen und einem Feuerlöscher aus dem Auto auf allen vieren in die Wohnung hineingekrochen.

ORF/Corina Kaufmann

Die beiden finden den bewusstlosen Mann im brennenden Haus. „Ich bin hauptberuflich Notfallsanitäter und konnte dadurch erste Hilfe leisten“, so Martin Strobl. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, heißt es von der Feuerwehr. Feuerwehrleute und Rettungskräfte wären an dem Abend nicht so schnell eingetroffen, wäre da nicht die Zivilcourage der Passanten gewesen. „Die haben uns gesagt, hier raucht es, da ist irgendwas und haben uns dann auch bei der Rettung unterstützt“, sagte Martin Strobl.