Ärzte gegen CoV-Impfung in Apotheken

Der neue, angepasste CoV-Impfstoff ist da und kann verimpft werden. Die Nachfrage steigt auch in den burgenländischen Arztpraxen, aber von langen Wartezeiten könne keine Rede sein, sagt der burgenländische Ärztekammerpräsident Christian Toth: „Die Wartezeit beträgt derzeit circa 14 Tage bis maximal drei Wochen, um einen Termin für eine Impfung zu bekommen.“ Das sei aus medizinischer Sicht durchaus in einem vertretbaren Zeitraum.

ORF

Toth: Impfen ist ärztliche Tätigkeit

Das sieht Gesundheitsminister Johannes Rauche (Grüne) anders, 14 Tage Wartezeit sind für ihn zu viel. Er bringt die Apotheken ins Spiel – mehr dazu in Rauch macht Druck bei Covid-Impfungen. Die stünden prinzipiell bereit, sagt auch der burgenländische Apothekerkammer-Präsident Dieter Schmid. Aus rechtlichen Gründen darf aber in Apotheken noch nicht geimpft werden. „Das Impfen ist eine unserer Tätigkeiten, die wir machen, auch die Aufklärung der Patienten, der Umgang mit möglichen Komplikationen auch während der Impfung. Ich glaube, das sollte auch so bleiben“, betonte der Ärztekammer-Präsident. Die Organisation über die Ordinationen funktioniere.

ORF

Kritik an Verpackung der Impfung

Die Ärztinnen und Ärzte besorgen sich den Impfstoff – anders als früher – jetzt über die Bundesbeschaffungs GmbH selbst. Ein Nachteil sei, dass die Impfung in Phiolen mit je sechs Dosen geliefert werde, meinte Toth. Man brauche also sechs Patienten an einem Tag, um keinen Impfstoff verwerfen zu müssen. Burgenlandweit impfen derzeit rund 50 Ärzte, etwa drei Viertel davon impfen auch Fremdpatientinnen und Fremdpatienten. Das Land Burgenland hat eine Liste der teilnehmenden Arztpraxen veröffentlicht.