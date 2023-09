Denkmäler erzählen Geschichten

Eines der 13 Objekte, das am Sonntag seine Pforten geöffnet hat, ist die evangelische Kirche von Schmidrait, dem höchst gelegenen Ort des Burgenlands. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie gebaut. Sie ist ein Kleinod und, von Schmiedraith und Umgebung abgesehen, nahezu unbekannt.

Tag des Denkmals Im Nationalrat wurde vor genau 100 Jahren das Denkmalschutzgesetz beschlossen. Seit 28 Jahren gibt es den Tag des Denkmals. Aus diesem Anlass öffneten im Burgenland dreizehn historische Gebäude ihre Pforten und konnten von interessierten Besuchern besichtigt werden.

Kirche wurde umfangreich renoviert

In den 1990er Jahren war die Kirche baufällig. Seither wurden in die Renovierung 420.000 Euro investiert. So ist die gotische Orgel wieder spielbar, betrieben wird der Blasbalg nach wie vor händisch. Ungewöhnlich ist, dass sich über der Kirche eine 3-Zimmer-Wohnung befindet, die einstige Unterkunft des Dorf-Lehrers.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Wenige Kilometer entfernt lädt Burg Bernstein am Tag des Denkmals zum Besuch. Die ältesten Steinmauern des Gebäudes stammen aus dem 12. Jahrhundert. Die Burg könnte viele Geschichten erzählen, etwa über die weiße Frau oder Ladislaus Almasy, dessen Leben im Kinofilm „Der englische Patient“ verfilmt wurde. Burg Bernstein ist heute ein Hotel.

Die Grube als Denkmal in Breitenbrunn

Ein Highlight am Tag des Denkmals ist auch die Grube, the Pit, ein Land-Art-Projekt von Peter Noever in Breitenbrunn, das seit den frühen 1970er-Jahren besteht und laufend weiterentwickelt wird. Mit der 100 Quadratmeter großen Skulptur „Die Waffen nieder“ aus Baumstämmen wird heute auch ein Statement abgegeben: „live art. prevent war“.