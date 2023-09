Petutschnig verpasst Stockerlplatz

Gemeinsam mit Partner Florian Schnetzer zog Lorenz Petutschnig in Innsbruck zunächst ins Halbfinale ein. Am Sonntag lief es dann unglücklich. Das Duo verpasste einen Podestplatz. Zuerst musste man sich den frisch gebackenen Staatsmeistern und WM-Startern Robin Seidl und Moritz Pristauz im Halbfinale geschlagen geben.

Spiel um Platz drei ohne Erfolg

Im Spiel um Platz drei gegen ein weiteres österreichisches Duo gab es eine weitere, knappe Niederlage. Petutschnig und Schnetzer gewannen im kleinen Finale gegen das Duo Timo Hammarberg und Tim Berger zwar den ersten Satz, ging am Ende aber mit 1:2 in Sätzen als Verlierer vom Feld. Petutschnig und Schnetzer holten damit beim Abschluss der Austrian Tour Pro am Innsbrucker Marktplatz Rang vier.

Insgesamt ist es für den Bad Sauerbrunner Lorenz petutschnig eine erfolgreiche Comeback-Saison nach Verletzungspause. Mit Florian Schnetzer holt der mittlerweile 30-Jährige in Graz und auch in Unterach heuer zwei Turniersiege auf der heimischen Tour.