NTL: Gefragte Schulexperimente aus Karl

Mit einem kleinen gelben Steckbaustein hat vor 35 Jahren der Aufstieg der Firma NTL begonnen. Damals war der heutige Firmenchef Herbert Fruhmann noch als Angestellter für NTL tätig. 2012 kaufte er das Unternehmen und verlegte den Firmensitz später von Neutal nach Karl. Hier entwickelt er Experimentiergeräte für den Physik- und Chemieunterricht an Schulen. „Geschätzte 2.600 Artikel haben wir und von diesen Artikeln – müssen wir stolz sagen – haben wir weit über die Hälfte selbst entwickelt“, sagte Fruhmann.

Export in 30 Länder der Welt

Produziert werden die Geräte aber in China – anders könnte man auf dem weltweiten Markt nicht konkurrenzfähig sein, sagt Fruhmann. NTL exportiert in mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt. „Märkte sind für uns der Ferne Osten, der arabische Raum – kommende Märkte sind für uns aber vor allem in Afrika, weil dort die Population wächst – und wo die Population wächst, gibt es mehr Schüler“, so Fruhmann

Sechs Mitarbeiter am Standort in Karl

Mit der Geschäftsentwicklung und dem Umsatz zeigt sich Fruhmann zufrieden. „Das pendelt sehr stark – zwischen eineinhalb und fünf Millionen Euro. Das hängt sehr stark ab von internationalen Projekten, die wir oft kriegen“, sagte Fruhmann. Seine internationalen Kontakte knüpft Fruhmann vor allem auf Messen in aller Welt. In Karl beschäftigt er aktuell sechs Mitarbeiter.