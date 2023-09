Feuerwehrleute messen sich in Siegendorf

Die „Fire Fighter Combat Challenge“ wurde in den 1970er Jahren in den USA entwickelt. Ziel des Wettkampfs ist es, die Belastungen bei Einsätzen zu simulieren und zu trainieren. Aus diesen ersten Überlegung seien fünf verschiedene Stationen geworden, die sich in den 90er-Jahren zum Sport entwickelt hätten, so Thomas Schragner, Obmann des FCC Team Austria.

Extremsport für Feuerwehrleute

Zwei Teilnehmer starten gleichzeitig auf einer blauen und einer roten Bahn. Sie müssen einen zwölf Meter hohen Turm erklimmen, der einem dreistöckigen Gebäude entspricht. Dabei tragen sie ein 19 kg schweres Schlauchpaket nach oben und legen es in eine Ablagebox. Dann ziehen sie ein weiteres 19 kg schweres Schlauchpaket mit einem Seil nach oben und platzieren es in der Ablagebox, ohne dass es herausragt. Anschließend gehen sie den Turm hinunter, wobei sie jede Stufe berühren und das Geländer mit beiden Händen halten.

Auf dem Boden angekommen, verwenden sie einen vier Kilogramm schweren Hammer, um ein 72,5 Kilogramm schweres Gewicht 1,5 Meter rückwärts zu schlagen. Danach absolvieren sie einen 42,5 Meter langen Slalomkurs mit sechs Wendungen. Am Ende des Kurses nehmen sie einen gefüllten C-Schlauch (ca. 80 Kilogramm schwer) und ziehen ihn 23 Meter aus. Nachdem sie ein Ziel damit getroffen haben, ziehen sie „Rescue Randy“, eine 79,4 kg schwere Puppe, 30 Meter rückwärts durch das Ziel, indem sie den Rautekgriff verwenden.

Firefighter Combat Challenge

Keine Altersobergrenze

Um an dem sportlichen Wettkampf teilnehmen zu dürfen, muss man Feuerwehrmitglied und mindestens 18 Jahre alt sein. Eine Altersobergrenze gibt es nicht. Bei den Frauen holte sich Bianca Schöffegger aus Kärnten den Sieg, bei den Herren war es Martin Remplbauer aus Oberösterreich, der bereits zum fünften Mal gewann. Am Sonntag stehen bei der „Firefighter Combat Challenge“ in Siegendorf die Team- und Staffelbewerbe auf dem Programm.