Trainerduell: Burgenländer erobern 2. Liga

Am Freitag trafen der FC Admira und der SKN St. Pölten im Niederösterreich-Derby aufeinander, doch die Dirigenten an der Seitenlinie kommen aus dem Burgenland. Die Trainer der beiden Mannschaften Stephan Helm und Thomas Pratl kennen einander gut und hatten sich schon vor Anpfiff einiges zu sagen.

Spiel endet freundschaftlich

Es ginge um Fußball, aber auch um andere Themen, die im Leben wichtig seien. „Ich schätze ihn als Trainer, aber noch viel mehr schätze ich ihn als Mensch“, so Thomas Pratl. Es sei nicht nur die Burgenland-Connection. „Wir haben uns vor einigen Jahren über einen gemeinsamen Freund kennen und uns auch sehr schätzen gelernt“, sagte Stephan Helm. Freundschaftlich endet schließlich auch das Spiel. Nach zweimaliger SKN-Führung darf Pratl mit der Admira zweimal über den Ausgleich jubeln. Das Spiel endete 2:2-Unentschieden – mehr dazu in St. Pölten verpasst Sieg im Hit bei Admira.

GEPA pictures

Mit dem Ergebnis konnten beide Trainer unterschiedlich gut leben. Er freue sich über den Punkt. Seine Mannschaft habe zweimal nach Rückstand den Ausgleich erzielt und dadurch Moral bewiesen. „Ich denke, wir haben uns den Punkt verdient“, sagte der Admira Trainer. „Wenn man zweimal in Führung geht, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn man am Ende mit nur einem Punkt nach Hause fährt“, so der SKN Trainer.

Von Wien über Zürich nach St. Pölten

2016 heuerte der Pamhagener Stephan Helm als Videoanalyst bei der Wiener Austria an. Nach Zwischenstationen bei den Grasshoppers Zürich und dem LASK arbeitet er seit zwei Jahren beim SKN – im Zweiergespann mit Ex-Teamspieler Emanuel Pogatetz. Es sei nicht die Frage, wer was genau machen würde, es verschwimme inzwischen in allen Bereichen. „Wir versuchen einfach, unsere persönlichen Stärken so einzusetzen, dass wir das Beste herausholen“, so Helm.

GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Sowohl Stephan Helm als auch Thomas Pratl können auf keine große Karriere als Spieler zurückblicken. Pratl begann seine Trainerlaufbahn schon im Jugendalter und war 2015 mit 24 bei seinem Stammverein Pinkafeld der jüngste Trainer in der Burgenlandliga. Im Burgenland Heute Interview sagte er damals, dass er in den nächsten zehn bis 15 Jahren national oder international eine Profimannschaft trainieren möchte – mehr dazu in Jüngster Trainer der Burgenlandliga.

Pratl lässt Zukunft offen

Dieses Ziel hat Pratl mittlerweile erreicht. Heute gibt er sich diplomatischer. Er lebe im Moment und versuche Tag für Tag daran zu arbeiten, es zu genießen und dankbar dafür zu sein. „Je nachdem wie das hier verläuft, vielleicht kommt irgendein Verein einmal auf mich zu und fragt: ‚Hey, willst nicht Trainer bei uns werden?‘ Wenn das der Fall ist, dann überleg ich mir das“, sagte Pratl.