Busunfall als prägendes Unglück

Eigentlich wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Püspök bei dem Betriebsausflug im Salzkammergut gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, doch der Unfall änderte alles. 24 der 32 Insassen wurden verletzt, einige sehr schwer – mehr dazu in 24 Menschen bei Busunglück verletzt.

Mitarbeiterin rief sofort Rettung

Der Bus kam bei der Rückfahrt eines Abendessens von der Fahrbahn ab, überschlug sich und flog eine Böschung hinunter. „Diese Sekunden habe ich nach wie vor in Zeitlupe im Kopf. Gläser sind zerberstet, Kolleginnen und Kollegen sind hinter mir in der Dunkelheit durch den Bus geflogen“, so Geschäftsführer Lukas Püspök.

Eine Mitarbeiterin griff noch während der Bus verunglückte zum Handy und alarmierte die Rettung. „Als die Rettung geantwortet hat, wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe aus Reflex geantwortet. Meine Arbeitskollegen meinte, dass ich gesagt haben soll: ‚Bringt alle Rettungskräfte, die ihr habt‘ und daran kann ich mich nicht mehr erinnern“, sagte Projektentwicklerin Nadege Cagnier.

Unglück nach wie vor Thema

Schon kurz darauf waren mehr als 100 Einsatzkräfte am Unglücksort. Die Insassen des Busses wurden mit teilweise schweren Verletzungen, wie beispielsweise Rippenbrüchen, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen. Ab dem Moment als klar gewesen sei, dass alle den Unfall ohne bleibende Schäden überlebt hätten, sei er nur glücklich gewesen, so Püspök.

Ein Jahr nach dem Busunglück

Nicht alle steckten das Schockerlebnis gleich gut weg. Manche kämpfen noch mit der Erinnerung. Doch für das gesamte Team war das gemeinsam erlebte Unglück prägend. „Interessanterweise habe ich das so empfunden, dass es uns enger zusammengeschweißt hat“, so Projektentwickler Stephan Stolz. Man habe danach schon gemerkt, wie sich jeder um den anderen gekümmert habe und wie man eine kleine Familie geworden sei, sagte Cagnier. Demnächst findet auch wieder ein Team-Ausflug statt. Diesmal allerdings mit deutlich weniger Busfahrten im Programm.