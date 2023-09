Regionale Unterschiede bei Kürbisernte

Im Südburgenland ist die Kürbisernte fast abgeschlossen. Die Erträge sind unterschiedlich: In jenen Regionen, die von Überschwemmungen und Hagelschlag betroffen waren, gibt es Totalausfälle. Außerdem hat das nasse Frühjahr den Kulturen nicht gut getan.

In Summe fällt die Ernte heuer um etwa zwanzig Prozent geringer aus. „Für das, wie im Frühjahr der Aufgang war – der war teilweise sehr schlecht – liegen bei mir relativ viele Kürbisse. Ich hab aber auch schon gehört, dass die Ernte teilweise schlecht ist. Man hört verschiedenste Sachen. Manche sind gut, manche sind schlecht“, so der Rudersdorfer Landwirt Günter Bauer.

35.000 Kürbiskerne für eine Flasche Öl

Viele Bauern aus der Region lassen ihre Kürbiskerne in der Fritz-Mühle in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) zu Kernöl verarbeiten. Es braucht rund 35.000 Kürbiskerne um eine Flasche Öl zu erzeugen. In der Fritz-Mühle wird das Kernöl noch nach alten traditionellen Methoden verarbeitet. Die Kerne werden nämlich zwischen Mühlsteinen gemahlen, und das garantiert den typischen nussigen Geschmack des Öls. Nach dem Rösten wird das Öl dann in Kleinmengen gepresst.

Wegen dieser behutsamen und schonenden Verarbeitung lassen mittlerweile nicht nur die Bauern aus der Region ihre Kerne in der Fritz-Mühle zu Öl verarbeiten. „Wir haben Bauern aus Niederösterreich und Oberösterreich, mit drei Stunden Fahrzeit. Dort ist mittlerweile auch der Kürbisanbau üblich ist. Die kommen her, pressen dann 500 bis 800 Kilo und führen es wieder heim“, Erich Trinkl von der Fritz-Mühle.

Zufriedenheit im Seewinkel

Die Kürbisse haben um 1500 Seefahrer aus Südamerika zu uns gebracht. Kürbiskernöl wie wir es kennen gibt es erst seit 150 Jahren. Das Hauptanbaugebiet ist die Steiermark, aber in immer mehr Regionen wird Ölkürbis angebaut – im Seewinkel erst seit etwa fünf Jahren. Einer der Pioniere ist Josef Baar. Derzeit bauen an die 30 Landwirte im Seewinkel Ölkürbisse an.

Während im Südburgenland und in der Steiermark die Ernte sehr unterschiedlich ausgefallen ist, sind die Bauern im Seewinkel heuer hochzufrieden. „2023 war ein super Jahr. Es hat ein bisschen geregnet, Der Kürbis braucht nicht viel Wasser. Die paar Tröpfchen, die es geregnet hat, das war optimal. Das hat für den Kürbis super gepasst“, so Landwirt Josef Baar aus St.Andrä.

Immer mehr Landwirte und Landwirtinnen bauen im Seewinkel auch Speisekürbisse an, diese werden ab Hof verkauft oder kommen in den Lebensmittelhandel. „Man muss sich nach der Natur richten. Das war mitunter der Grund für die Kürbisse, weil sie viel mehr aushalten und die Hitze gut vertragen. Das hat sie eher so aus der Fruchtfolge ergeben, und weil niemand Kürbisse angebaut hat, zu der Zeit, wie mir angefangen haben. Unsere Großeltern sagen eigentlich, dass es ein Saufutter ist“, so die Biolandwirtin Lisa Wachtler aus St.Andrä.