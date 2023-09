PV-Anlage: Gemeinderat gibt Ergebnis an Land weiter

Die Photovoltaik-Anlage in Frankenau-Unterpullendorf wird von der Burgenland Energie errichtet und soll neben Nickelsdorf der zweitgrößte Park des Burgenlandes werden. Geplant wäre die Anlage auf einer Fläche von insgesamt 137 Hektar, das ist so groß wie 180 Fußballfelder. 100 Hektar davon würden sich auf dem Ortsgebiet von Unterpullendorf befinden, 37 in Kleinmutschen. Die Mehrheit im Ortsteil Unterpullendorf hat sich bei der Bürgerbefragung für, die Mehrheit im Ortsteil Kleinmutschen gegen die Anlage ausgesprochen – mehr dazu in Geteiltes Befragungsergebnis zu PV-Projekt.

Dieses Ergebnis wurde am Donnerstag vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Man werde sich der Meinung der Ortsbevölkerung anschließen, und das Ergebnis dem Land so weitergegeben. Damit ist nun das Land am Zug, das sich grundsätzlich nicht an die Bürgerbefragung halten muss. Aktuell sind die Flächen im Privatbesitz und müssten vom Land umgewidmet werden.