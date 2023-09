Politik

FPÖ ab sofort im Wahlkampfmodus

Rund eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl 2025 bringt sich die FPÖ in Stellung. Am Freitag wurde eine neue Plakatkampagne für den Herbst präsentiert. Im Zentrum stehen die Themen Asyl und die Kritik an der SPÖ-Landesregierung.