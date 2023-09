Diözese: „Unersetzbar“ für Schule und Seelsorge

In ganz Österreich und im Burgenland geht die Zahl der Katholiken weiter zurück, das zeigt die erst kürzlich veröffentlichte Kirchenstatistik 2022 – mehr dazu in Wieder mehr Austritte aus katholischer Kirche. Ihre Bedeutung im Schulbereich als auch in der Krankenseelsorge möchte die Diözese mit statistischen Daten untermauern.

So gebe es in der Diözese zehn katholische Privatschulen, die von mehr als 2.000 Schülerinnen und Schülern – auch anderer Konfessionen und Religionen – besucht werden. Die Direktorinnen und Direktoren stehen so wie auch die Religionslehrerinnen und -lehrer vor großen Herausforderungen, da das religiöse Leben in den Familien „immer unstabiler“ werde, sagt dazu Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits.

Telefonseelsorge wird immer wichtiger

Er verweist zudem auf das Angebot im Bereich Krankenseelsorge – hier sei man in allen fünf Krankenhäusern im Burgenland entsprechend vertreten. Im Vorjahr seien hier Priester, Ordensleute und Laien mehr als 10.000 Stunden im Einsatz gewesen, so Zsifkovits.

Immer wichtiger werde aus Sicht der Kirche die Telefonseelsorge. Rund 7.800 Personen wandten sich im Vorjahr an die Telefonseelsorge Burgenland, die von der Diözese und der Evangelischen Kirche gemeinsam angeboten wird. Drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden hier von 75 Ehrenamtlichen unterstützt. Die Telefonseelsorge ist unter der Nummer 142 rund um die Uhr erreichbar.