SV Oberwart trifft auf Hosiners Austria

Mit Philipp Hosiner steht der SV Oberwart einer der erfolgreichsten burgenländischen Fußballer der letzten Jahre gegenüber. Nach einigen Auslandsstationen ist Hosiner im Sommer zur Wiener Austria zurückgekehrt, mit der er vor zehn Jahren den Meistertitel geholt hat. Für die Young Violetes hat der Eisenstädter heuer schon sieben Tore erzielt und liegt in der Tabelle auf Platz drei. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und es macht extrem viel Spaß. Das sieht man dann auch bei mir persönlich bei meinen Leistungen“, so Hosiner.

Hosiner in erster Elf? „Würde sofort aushelfen“

Weil es bei Hosiner so gut läuft, fordern einige jetzt sogar Hosiners Rückkehr in die erste Elf der Austria. Das dürfte in den Plänen von Trainer Michael Wimmer wohl noch kein Thema sein, aber Hosiner wäre jedenfalls startklar. „Sollte Bedarf sein, würde ich natürlich sofort aushelfen. Aber das ist natürlich nicht die Hauptaufgabe, mit der ich angetreten bin. Dementsprechend konzentriere ich mich auf meine Jungs in der Regionalliga“, so Hosiner.

Und da heißt der Gegner heute eben SV Oberwart. Das Team von Trainer Klaus Guger will Punkte aus Favoriten mitnehmen. „Uns erwartet eine extrem junge, aggressive und bissige Mannschaft. Da heißt es, dagegen zu halten. Es erwartet uns ein sehr spielstarker Gegner“, so Guger. Im Einsatz sind am Freitag auch die beiden anderen burgenländischen Regionalligisten. Der ASV Draßburg spielt zuhause gegen den Kremser SC und der SC Neusiedl ist bei Admira II zu Gast.