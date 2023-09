Seniorenvertreter gegen Führerschein-Check im Alter

Ab 60 Jahren soll der Führerschein nach einer ärztlichen Untersuchung für sieben Jahre verlängert werden. Ab 70 Jahren soll die Verlängerung nur noch fünf Jahre gültig sein, ab 80 sogar nur noch für zwei Jahre. So lautet der Vorschlag einer französischen EU-Abgeordneten, der ab sofort im EU-Parlament behandelt wird.

In Österreich hält man davon recht wenig: Politik und Interessensvertreter sind dagegen, sagen Helmut Bieler vom burgenländischen Pensionistenverband und Rudolf Strommer vom Seniorenbund. „Das wäre ein Schlag ins Gesicht der älteren Mitbürger. Das wäre, wenn es so kommen würde, eine gesetzliche Diskriminierung der älteren Mitbürger“, so Strommer. „Diese Forderung nur für die ältere Generation ist eine klare Altersdiskriminierung und muss abgelehnt werden“, so Bieler.

„Auto wird am Land gebraucht“

Gerade am Land brauche man den Führerschein, so Strommer: „Wir brauchen das Fahrzeug ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir zum Arzt, zum Einkaufen fahren, weil wir die Enkelkinder hin- und herführen müssen.“ Es brauche keine Überprüfungen nur für ältere Menschen, sondern generell verpflichtende Fahrtechnikkurse, sagt Bieler: „Das heißt für alle entsprechend ihrem Alter Fahrtechnikkurse anzubieten, damit sie einerseits ihr Können verbessern können, aber auch um Defizite auszumerzen, die in der Jugend genauso wie im Alter auftreten können.“

Auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hält nichts von einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung für Ältere, die geplante Richtlinie hat aber noch keine gesetzlichen Auswirkungen. Es sei noch lange nicht das Ende der Diskussion, so Gewessler.