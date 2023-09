Stegersbach: Suchaktion nach 53-Jährigem

Der Firmenbus des Mannes wurde am Dienstag bereits in einem Waldstück zwischen Stegersbach und Olbendorf gefunden. Von dem 53-Jährigen aus Ollersdorf fehlte aber jede Spur. Der Mann war mit einer Arbeitshose, einem hellgrauen T-Shirt und Arbeitsschuhen bekleidet.

Erste Suchaktion ohne Ergebnis

Schon am Dienstag wurde eine Suchaktion eingeleitet, die aber erfolglos blieb. „Die Suchaktion ist eigentlich schon den ganzen Dienstag gelaufen. Da war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Abend ist dann die Feuerwehr hinzugezogen worden. Wir haben im Bereich des Fahrzeuges des Mannes gesucht, aber ohne Erfolg“, so Jörg Stipsits vom Bezirksfeuerwehrkommando Güssing.

Mehr als 120 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Seit Mittwoch in der Früh wurde die Suche ausgedehnt. „Momentan sind zirka 80 Feuerwehrleute im Einsatz, auch die Drohneneinheit aus Pinkafeld. Das Rote Kreuz und die Rettungshundebrigade ist mit 30 Personen und zwölf Hunden anwesend. 15 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz und auch die Frau Bezirkshauptfrau“, so Stipsits. Das Suchgebiet ist in Abschnitte eingeteilt worden, die nun abgesucht werden.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des abgängigen 53-Jährigen, nimmt die Polizeiinspektion Stegersbach unter der Telefonnummer 059/133 120 6100 entgegen.