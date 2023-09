Christopher Trimmel vor Debüt in der „Königsklasse“

Kapitän Christopher Trimmel und Union Berlin schreiben ein weiteres Kapitel Klubgeschichte. Nach dem erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Champions League trifft man in Gruppe C auf klingende Namen. Gleich zum Auftakt gastiert man am Mittwoch um 18.45 Uhr auf den 14-fachen Champions League-Sieger Real Madrid. Die weiteren Gruppengegner: Italiens Vizemeister SSC Neapel und Sporting Braga, vergangene Saison die dritte Kraft in Portugal. „Am Ende wünscht man es sich in einer Fußball-Karriere, dass man sich mit den besten Mannschaften messen kann. Wir freuen uns drauf“, sagt Christopher Trimmel vor dem Spiel gegen Spaniens Vizemeister.

Von der Burgenlandliga in die Champions League

Im Jahr 2008 spielte der Mannersdorfer Christopher Trimmel noch in der Burgenlandliga beim ASK Horitschon. Danach ging es Schlag auf Schlag: über die Rapid-Amateure zur Profimannschaft des SK Rapid Wien. 2014 dann der Wechsel von Rapid nach Berlin-Köpenick. In der Saison 2018/19 gelang Trimmel mit Union Berlin der Aufstieg von der 2. Bundesliga in die höchste Spielklasse Deutschlands.

Bereits im vergangenen Jahr war man für die Fußball Europa League qualifiziert, erreichte dort das Achtelfinale. In der Bundesliga setzte man den Grundstein für den nächsten Meilenstein: mit Platz vier, hinter Meister Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig, qualifizierte man sich erstmals in der Klubgeschichte für die Champions League-Gruppenphase. „Man ist schon stolz so etwas erreicht zu haben. Wenn man sich die Entwicklung des Klubs in den letzten Jahren ansieht, ist das – glaube ich – schon eine einmalige Geschichte“, so Trimmel.