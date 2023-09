Kleiderordnung an Burgenlands Schulen kein Thema

An sehr heißen Tagen könne es schon mal vorkommen, dass eine Schülerin oder ein Schüler allzu leicht bekleidet zum Unterricht komme. Das werde dann im persönlichen Gespräch geklärt, sagt etwa die Direktorin des Bundesgymnasiums Oberschützen, Ingrid Weltler-Müller. Eine Kleiderordnung vorzuschreiben, davon hält sie nichts, zumal sich ja die Moden immer wieder ändern würden.

Gespräche statt Auflagen

Wichtig sei, den Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie in der Öffentlichkeit wirken, wenn sie sehr, sehr spärlich bekleidet sind. „Und ich denke, das reicht im Gespräch. Wir brauchen hier keine weiteren Regeln“, so Weltler-Müller. Angemessen bekleidet in die Schule zu kommen, das sei eine Frage des gegenseitigen Respekts – und das funktioniere an ihrer Schule sehr gut, sagt die Direktorin.

ORF

Auch der Schulsprecher Michael Pröll aus Pinkafeld hält eine Kleiderordnung für unnötig: „Ich persönlich finde, dass es legitim ist, wenn man mit dem Lehrer oder der Lehrerin einen Diskurs darüber führt – bei Bedarf.“ Aber eine Kleiderordnung würde viele Freiheiten einschränken. Eine Kleiderordnung an den Schulen – im Burgenland bleibt das bis auf Weiteres höchstens ein Thema für Aufsätze.