Geteiltes Befragungsergebnis zu PV-Projekt

Konkret geht es um das bisher zweitgrößte Photovoltaikprojekt der Burgenland Energie im Burgenland. In der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf soll auf einer Fläche von rund 137 Hektar eine entsprechende Anlage entstehen. Das entspricht einem Areal von rund 180 Fußballfeldern. Der geplante Baustart ist in circa zwei Jahren geplant. Die Fertigstellung würde laut Burgenland Energie noch bis zu vier Jahre dauern, also bis zum Jahr 2027 – mehr dazu in PV-Park: Abstimmung in Frankenau-Unterpullendorf. Eine erste Hürde war die Bürgerbefragung am Sonntag.

ORF

Ergebnisse werden in der Gemeinderatssitzung besprochen

Dabei waren die Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden Unterpullendorf und Kleinmutschen gefragt, über das Projekt abzustimmen. In Unterpullendorf waren insgesamt 461 Personen stimmberechtigt. 284 Stimmen wurden abgegeben. 171 Stimmten für den Bau der Photovoltaikanlage, 111 dagegen. Zwei Stimmen waren ungültig.

In Kleinmutschen waren 108 Personen stimmberechtigt. 78 Stimmen wurden abgegeben. 20 Personen stimmten für den Bau der Photovoltaikanlage, 58 stimmten dagegen. Die Ergebnisse der Befragung werden kommenden Donnerstag in einer Gemeinderatssitzung besprochen – danach ist das Land Burgenland am Zug.