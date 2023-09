Sonnenmarkt in Oberpullendorf in Betrieb

In den Sonnenmärkten können Menschen Lebensmittel sowie Hygiene und Haushaltsartikel um bis zu 60 Prozent günstiger einkaufen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Land Burgenland in Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten Burgenland der Volkshilfe. An den Sonnenmarkt angeschlossen ist auch das Sonnencafe. Auch hier gibt es Ermäßigungen für Personen mit niedrigerem Einkommen.

ORF

Projekt hilft in mehrfacher Hinsicht

Die Sonnenmarktstandorte würden in mehrerlei Hinsicht helfen, sagte Johannes Zsifkovics von den Sozialen Diensten Burgenland. „Es werden Waren zu leistbaren Preisen angeboten, es gibt ein niederschwelliges Angebot zur Sozialberatung und es gibt Transitarbeitsplätze für langzeitbeschäftigungslose Menschen“, so Zsifkovics.

ORF

Insbesondere Mindstpensionsbezieher, Alleinerziehende oder Menschen in Krisensituationen sollen von den Sonnenmärkten profitieren. Nicht alle Burgenländerinnen und Burgenländer seien immer auf der Sonnenseite des Lebens, sagte Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. Man wolle niemanden zurücklassen, so Dunst. An den Sonnenmarkt in Oberpullendorf ist auch eine kleine Galerie angeschlossen, wo lokale Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, ihre Werke auszustellen.