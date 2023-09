Greisslerei kommt auch ohne Personal aus

In der Gemeinde Neutal hat der neue Gemeindegreissler am Samstag zum ersten Mal um 6.30 Uhr geöffnet. Insgesamt kann 72 Stunden in der Woche eingekauft werden, wie in jedem anderen Lebensmittelgeschäft. Das ist für eine kleine Gemeinde wie Neutal mit rund 1.100 Einwohnerinnen nicht selbstverständlich.

ORF

„Es geht nicht um Personaleinsparungen“

Die Unigruppe zu der auch Nah und Frisch gehört, hat deswegen mit dem Hybrid-Markt ein Konzept für kleine Gemeinden entwickelt. Die Kundinnen und Kunden öffnen das Geschäft zu Randzeiten mit ihrer Bankomatkarte und rechnen damit auch selbstständig ab. „Es geht nicht darum, Personal zu sparen, sondern darum, Zeiten abzudecken, wo wir kein Personal bekommen. Wir wissen, dass die Bevölkerung älter wird und nicht immer überall mit dem Auto hin möchte und wohl auch in Zukunft nicht mehr wird“, sagte Christian Fraß, Vertriebsleiter der Unigruppe.

ORF

Gesamtkosten von 2,9 Millionen Euro

Ein weiteres Novum: Die Gemeinde hat für den neuen Nahversorger eine Betreibergesellschaft gegründet. „Dazu haben wir seitens der Gemeinde privat und kommunal in einer Gesellschaft gebündelt. Das betreiben wir gemeinsam mit der Unternehmer-Familie Hatwagner“, sagte Neutals Bürgermeister Erich Trummer (SPÖ).

Im Zuge der Umbauarbeiten des Nahversorgungszentrums wurden Grünanlagen und Begegnungszonen geschaffen, sowie das Gemeindezentrum mit Arztnebenpraxen ausgebaut. Die Gesamtkosten betragen rund 2,9 Millionen Euro. Ein Drittel davon wurde mit öffentlichen Geldern kofinanziert.