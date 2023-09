Rosalia DAC Winzer demonstrieren für Rosé

Als Aktionsort für den „Action Demo Day“ haben die Rosalia DAC-Winzer den Schwarzenbergplatz in unmittelbarer Nähe zur französischen Botschaft gewählt. Der Ursprung des Rosé und seine große Zukunft würden in der Rosalia, und nicht in der Provence liegen, hieß es in einer Aussendung. Die Botschaft sei, wenn man den internationalen Weinmarkt betrachte, als kleiner Seitenhieb mit Augenzwinkern auf einen übermächtigen Mitbewerber zu verstehen, so die Winzer.

Verein Rosalia

„The Origin“ als Erfolg im ersten Jahr

Bei der Qualität sehe man sich ebenbürtig. So habe man bereits im ersten Jahr mit dem Rosalia DAC Blaufränkisch Rosé „The Origin of Rosé“ 2022 Verkaufserfolge und Weinprämierungen feiern können, hieß es – mehr dazu in „The Origin of Rosé“ in Wien präsentiert. Die Weinregion Rosalia DAC ist die kleinste Weinregion des Burgenlands.