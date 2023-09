AK baut Bezirksstelle Jennersdorf umfassend um

Das Gebäude, in dem sich neben der AK-Bezirksstelle auch das ÖGK-Kundenservice befindet, sei eng, nicht barrierefrei und somit nicht mehr zeitgemäß, sagte der stellvertretende AK-Direktor Rainer Porics. Der Umbau, der Mitte September begonnen hat, soll all das ändern. Das Erdgeschoß werde um einen Raum erweitert, dadurch sollen am Ende mehr als 100 Quadratmeter Fläche für Beratungen zur Verfügung stehen.

PV-Anlage und E-Tankstelle geplant

Mit der Installation einer Photovoltaikanlage und einer neuen E-Tankstelle werde die Bezirksstelle zudem „klimafit“ gemacht, sagt AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Die Arbeiterkammer verweist auch darauf, dass die Aufträge für den Umbau nur jenen Firmen erteilt wurden, die auch soziale Kriterien erfüllen und beispielsweise Lehrlinge ausbilden. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. In der AK-Bezirksstelle Jennersdorf sind vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sie haben im Vorjahr 2.300 Beratungen durchgeführt.