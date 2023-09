Größter Gebäudekomplex der OSG-Geschichte

Der Gebäudekomplex wurde auf dem Areal des ehemaligen Lagerhauses in der Ruster Straße gebaut. Dadurch seien keine zusätzlichen Flächen versiegelt worden, im Gegenteil jetzt gebe es mehr Grünflüchen als vorher, sagte OSG-Vorstand Alfred Kollar. Man habe auch viel Wert auf Energieeffizienz gelegt. Es gebe eine Anbindung an das Fernwärmenetz, man habe teilweise Luftwärmepumpen, die man für die Geschäfts- und Bürolokale zum Einsatz bringe, so Kollar. Man habe außerdem eine 40-Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage und 14 Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge.

Kollar: 22 Millionen investiert

Eine Besonderheit sei die attraktive Lage der Anlage, meinte Kollar. Der Bahnhof sei im unmittelbaren Nahbereich und fußläufig erreichbar, ebenso die Bushaltestelle. Man sei zu Fuß auch in kürzester Zeit in der Stadtmitte. Für seine Begriffe sei das eine perfekte Lage – sowohl was die Büros, die Ordinationen als auch was die Wohnungen betreffe, sagte Kollar. Auf dem Dach befindet sich die Skylounge für Seminare und Events. In Summe hat der Komplex laut Kollar 22 Millionen Euro gekostet.