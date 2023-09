Botschafter der Demokratie

Vom Landtagssitzungsaal in die Welt, vom Zentrum der burgenländischen Demokratie in das private Umfeld: Die zwölf Demokratiebotschafterinnen und -botschafter sollen das Gelernte anwenden und weitergeben, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst: Es gehe darum zu versuchen, Konflikte friedvoll, auf Augenhöhe und im wertschätzenden Diskurs zu lösen – egal ob in der Schule, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Es sei gut, dass es viele Meinungen gebe und die Demokratiebotschafter seien jetzt Garanten dafür, besonders auf die Meinungsvielfalt aufzupassen, wünschte sich Dunst.

ORF/Thomas Prunner

Wehrschütz gab Einblicke ins Journalistenleben

Fast 900 Schülerinnen und Schüler waren in den vergangenen zwei Jahren im Landhaus zu Gast- eine Initiative, die auch ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz unterstützt. Er hielt am Donnerstag einen Vortrag vor Jugendlichen im Landtagssitzungssaal. Er halte das für sehr wichtig, weil es Teil eines Bewusstseinsbildungsprozesses und auch einer demokratischen Erziehung sei, so Wehrschütz. Außerdem sei der ORF ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und er sehe die Unterstützung solcher Initiativen auch als Teil seiner Aufgabe als Journalist.

ORF/Thomas Prunner

In seinem Vortrag ging Wehrschütz auf das Leben und die Arbeit als Journalist im Kriegsgebiet ein. Splitterschutzweste und Helm gehören dabei zur Grundausstattung. Wie kostbar ein Leben in Frieden, wie wichtig eine funktionierende Demokratie ist, das wurde nach dem Vortrag von Wehrschütz noch deutlicher.