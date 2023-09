Floristen suchen dringend Nachwuchs

Übers ganze Burgenland verteilt suchen an die 70 Floristik-Betriebe nach jungen Menschen, die sich für dieses blumige, kreative Handwerk begeistern könnten. Doch diese Suche bleibt seit Jahren so gut wie erfolglos, sagte Monika Metzner, Floristin aus Pamhagen. „Das ist relativ traurig. Wir haben jetzt in den ganzen drei Lehrjahren im Burgenland zwölf Lehrlinge und davon sind nur sechs in einem Lehrbetrieb. Es gibt nicht mehr Lehrlinge“, so Metzner

Angst, dass Beruf ausstirbt

Unter dem Motto „Handwerk kommt zur Blüte“ hat Metzner mit einer Kollegin aus Wallern nun in der Eisenstädter Fuzo um Nachwuchs geworben. Die Gefahr, dass der Beruf quasi aussterbe sei durchaus gegeben, sagte Metzner. Auch sie selbst hätte in ihrem Betrieb Floristinnen und Floristen gebraucht, hätte aber niemanden gefunden. Es hätten auch schon Betriebe zugesperrt, so Metzner.

Dabei sei der Floristik-Beruf „fresh“, also cool und fetzig, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Burgenland. Doch all diese Werbesprüche dürften nur wenig fruchten. Ein Problem ist sicherlich der niedrige Kollektivlohn. Hier sei man schon auf einem guten Weg höhere Tarife zu vereinbaren, so Metzner. Denn von der Hochzeit, über den Muttertag bis hin zur Beerdigung – Floristen hätten immer Saison.