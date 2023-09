Zechmeister will in Rio für Olympia punkten

Mit einem Einzel- und drei Team-Staatsmeistertiteln im Gepäck hat sich Richard Zechmeister auf die Reise nach Rio de Janeiro gemacht. Drei Wettkämpfe bei dieser Weltcup-Station stehen für den 48-jährigen aus St. Georgen an. Der erste Donnerstag mit der Luftpistole, am Freitag folgt der Mixed-Team-Bewerb mit seiner Partnerin Sylvia Steiner. Die beiden sorgten 2022 mit dem Weltmeistertitel für Furore – mehr dazu in Sportschütze Zechmeister holt Mixed-WM-Gold. Sonntag und Montag steht der Bewerb mit der Schnellfeuerpistole an.

Heuer noch kein Podestplatz im Weltcup

Für Zechmeister geht es vor allem in den Einzel-Starts um Punkte für die Olympia-Qualifikation. Er fühle sich für den Weltcup in Rio gut vorbereitet, Ziel sei es, möglichst viele Punkte für die Weltrangliste zu holen, um die Chance für ein Olympia-Ticket aufrechtzuerhalten, so Zechmeister.

Der Burgenländer ist bereits zum dritten Mal beim Weltcup in Rio de Janeiro am Start. Im Einzel wartet Zechmeister noch auf einen Podestplatz im Weltcup. Im Team-Bewerb stand heuer ein dritter Platz als bestes Ergebnis zu Buche, bei den Staatsmeisterschaften war er hingegen sehr erfolgreich – mehr dazu in Zechmeister setzt Erfolgsserie fort