Psychische Hilfe für Schülerinnnen und Schüler

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen hat sich seit 2018 verdreifacht – das zeigen Daten aus dem klinischen Bereich. Auch am Gymnasium Eisenstadt brauchen viel mehr Kinder und Jugendliche Hilfe als vor der Corona-Pandemie, sagt Direktorin Karin Rojacz-Pichler. „Die Kinder haben allgemein sehr viel Druck. Das ist von der Gesellschaft her, von der Schule her. Es gibt familiäre Probleme, es gibt Probleme mit Freunden“, so Rojacz-Pichler.

Hinzu komme die Pubertät, die eine schwierige Zeit sei. „Und die Bedingungen zu Coronazeiten haben natürlich das Ganze verschärft, weil die Kinder nicht die üblichen alternativen Möglichkeiten hatten, Freizeit zu verbringen.“

ORF

Zweimal pro Woche für alle da

Um die Situation zu verbessern, ist die Schulleiterin selbst aktiv geworden. Bezahlt aus dem Schulbudget, beschäftigt sie per Werkvertrag eine eigene Psychologin an der Schule. Christina Marhold-Wutschitz bespricht an zwei Vormittagen in der Woche mit Schülerinnen und Schülern deren Probleme: „Prüfungsangst, Schulangst bis über Probleme im Klassenverband, aber auch Probleme zu Hause, Probleme mit Gleichaltrigen bis zur Identitätsfindung in der Pubertät – alles ist dabei.“ Die Psychologin lädt die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte ein, das Angebot zu nutzen – auch dann, wenn die Probleme noch gar nicht so groß erscheinen.