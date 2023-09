Der pannonische Raum im historischen Fokus

Veranstaltet werden die Schlaininger Gespräche vom burgenländischen Landesmuseum. 30 Historikerinnen und Historiker aus ganz Österreich und Ungarn diskutieren und erforschen bei den Schlaininger Gespräche die Geschichte der pannonischen Region. Das Thema heuer lautet: „Die Sozialstruktur im pannonischen Raum durch die Jahrhunderte“.

Vorträge werden veröffentlicht

Die Entwicklung in dem gesamten Raum verlief ähnlich, allerdings in manchen Bereichen regional auch völlig unterschiedlich. Die Schlaininger Gespräche liefern Jahr für Jahr wesentliche Aspekte für die Aufarbeitung der Geschichte der Region. Sie seien unter den Historikerinnen und Historikern sehr etabliert, so der wissenschaftliche Leiter, Gert Polster: „Wir haben immer interessante Themen.“ Nach der Tagung werden sämtliche wissenschaftliche Vorträge in einer eigenen Publikation veröffentlicht.