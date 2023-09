5. Staffel: Neue Porträts von Ehrenamtlichen

Rund 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer engagieren sich ehrenamtlich. Etwa 200 von ihnen sind bisher in der ORF-Burgenland-Serie „Helfen mit Herz“ vorgestellt worden. In den nächsten Wochen stehen zehn weitere Folgen auf dem Programm, in denen ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller Menschen porträtiert, die anderen Zeit schenken – zum Beispiel für die Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder für ein ehrenamtliches Fitnessprojekt.

Bühne für die Freiwilligen

Für den ORF Burgenland sei es wichtig, diese Helferinnen und Helfer vor den Vorhang zu bitten, sagte Landesdirektor Werner Herics. „Das Burgenland ist ein Land der Dörfer und ohne diese vielen Freiwilligen würden vieles in unserer Gesellschaft nicht funktionieren. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass nicht Bad News, Good News sind, sondern, dass wir zeigen, dass auch gute Nachrichten gut für unsere Gesellschaft sind. Für uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ein großes Anliegen“, so Herics.

ORF

Die Serie „Helfen mit Herz“ wird wieder in Kooperation mit dem Land Burgenland produziert. Auch Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) unterstreicht, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für die Gesellschaft im Burgenland ist. „Wir sind vonseiten der Politik natürlich darauf bedacht, Leistungen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise im Bereich der Pflege und Betreuung. Aber, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass vieles unbezahlbar ist, was durch Freiwilligenarbeit gemacht wird. Hier braucht es das Engagement von den vielen Menschen draußen, die nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen dabei sind“, sagte Schneemann.

„Helfen tut einfach so gut“

„Glücklicherweise ist es überhaupt nicht schwierig, im Burgenland engagieren sich aber auch mehr als 100.000 Menschen ehrenamtlich. Was ich immer wieder erfahre: Fast alle sagen mir, nicht nur denen wird geholfen, denen sie halt helfen, sondern auch ihnen selbst wird geholfen, weil das Helfen einfach so gut tut“, so ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller, die die Serie in der fünften Staffel wieder begleitet.

„Helfen mit Herz“ startet kommende Woche: Die Serie wird immer dienstags nach „Burgenland heute“ im Fernsehen ausgestrahlt. Aber auch im Radio und online werden die Ehrenamtlichen vogestellt.