Friedensarbeit vor neuen Herausforderungen

Das Österreichische Friedenszentrum mit Sitz auf Burg Schlaining im Bezirk Oberwart zeigt seit 40 Jahren Wege zum Frieden auf. Diese sind im stetigen Wandel begriffen. Mit dem Krieg in der Ukraine ist klar, dass militärische Konflikte auch in Europa nicht Vergangenheit sind. Die Forscherinnen und Forscher am Friedenszentrum suchen nach Strategien, wie bewaffnete Konflikte beendet werden können.

Ära der Unberechenbarkeit

Das Zentrum versteht sich als unparteiliche Plattform für Dialog und Mediation. In Kursen werden Fachleute für ihre Arbeit vor Ort ausgebildet. Sie bearbeiten Konflikte in Ländern wie Israel, Irak, Libyen, Sudan und Südsudan. In mehreren Staaten Westafrikas werden Trainingsprogramme durchgeführt. Im Rahmen der Friedenspädagogik wurden unter anderem die Konferenz „7 Tage für den Frieden“ und ein Holocaust-Workshop veranstaltet.

ORF

Das Friedenszentrum sieht eine Ära der Unberechenbarkeit angebrochen, mit einer sich verschärfenden Rivalität zwischen den Großmächten und globalen Krisen wie dem Klimawandel. Darauf Antworten zu finden, ist die Hauptaufgabe, vor der das Friedenszentrum in den kommenden Jahren stehen wird.