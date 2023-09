Erinnerungen an die Familie Rosenfeld

Auf der Gedenktafel ist die Geschichte der Familie Rosenfeld zusammengefasst, die vor mehr als 80 Jahren begonnen hat. Die Rosenfelds betreiben zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit der Familie Löffler eine Getreidemühle in Neusiedl am See. Sie werden dann aber vertrieben und flüchten nach Ungarn. Sechs Jahre später kommen Rosa und Jakob Rosenfeld gemeinsam mit ihrer Tochter Eva ins Konzentrationslager nach Auschwitz.

Nur die Frauen überlebten

„Die Frauen hatten unter Anführungszeichen das Glück in ein Arbeitskommando in einer Rüstungsfabrik zu kommen, wo sie Essen bekamen, weil sie dort arbeiten mussten. Deswegen haben Eva und Rosa Rosenfeld überlebt und alle Männer, also Jakob Rosenfeld, sein Schwiegervater Alexander Löffler und dessen Frau Julia sind leider Opfer der Shoah geworden“, sagte der Leiter der Burgenländischen Landesbibliothek, Michael Hess.

Erst acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs habe die Familie Rosenfeld ihr Eigentum wieder zurückbekommen, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. „Im Jahr 1956 hat die Landwirtschaftskammer dieses Gebäude gekauft und seither wird wieder sozusagen landwirtschaftlich hier gearbeitet“, so Berlakovich.

Gedenktafel entworfen und angebracht

Die Gedenktafel wurde nun auf Initiative des Enkelsohns der Familie Rosenfeld, John Dutton, entworfen und am Gebäude angebracht. „Es hat eine Weile gedauert. Meine Mutter wird bald 98 Jahre alt. Als ich vergangenes Jahr hierher nach Neusiedl am See kam, habe ich das Haus besucht und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass eine Tafel hierher gehört“, so Dutton.

Die Tafel befindet sich am ehemaligen Bürogebäude der Getreidemühle und jetzigem Bezirksreferat der Landwirtschaftskammer in Neusiedl am See.