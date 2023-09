Triathlet Vollmann schafft Top15-Ergebnis

Bis Ende vergangenen Jahres war David Vollmann international nur im Nachwuchsbereich am Start. Danach gelang ihm der Durchbruch in der Elite-Klasse. Doch im Mai zog sich Vollmann beim Europacup in Kitzbühel eine Oberschenkel-Verletzung zu. Im Juli wurde er bei den österreichischen Staatsmeisterschaften zwar noch Dritter und war auch noch in der deutschen Bundesliga am Start.

Verletzungspause bestens genutzt

Dann zwang ihn die Verletzung aber zu einer knapp dreimonatigen Pause. „Ich habe in der Zeit versucht, das Schwimmen und das Radfahren zu forcieren, in dem Sinn, dass ich jetzt sehr viel mehr gemacht habe als das, was ich sonst in einer normalen Triathlon-Woche mache. Das Laufen habe ich vor allem mit dem Radfahren ausgleichen können. Da habe ich auch durchaus formtechnisch einen Sprung machen können in beiden Disziplinen“, so Vollmann.

ORF

Top-Comeback als Zwölfter

Sein Comeback feierte David Vollmann Anfang September in Monastir in Tunesien und wird ausgezeichneter Zwölfter. „Ich war natürlich ein bisschen nervös, weil ich gewusst habe, dass ich jetzt nicht die Laufform haben kann, die ich vor der Verletzung hatte. Aber ich habe versucht, das auszublenden und habe gewusst, dass ich mich beim Radfahren und beim Laufen verbessern konnte. Beim Laufen habe ich einfach geschaut, wie es funktioniert und im Endeffekt hat es in Tunesien dann auch gut funktioniert“, so Vollmann.

Heuer möchte er noch bei drei Rennen an den Start gehen. Ziel dabei ist in erster Linie Erfahrung für die nächste Saison sowie gute Ergebnisse für die Weltrangliste zu sammeln. Momentan steht David Vollmann auf Platz 500. Langfristig möchte er aber die Top 100 erreichen. Und bei Olympia 2028 in Los Angeles an den Start gehen. Davor wartet aber noch sein nächster Wettkampf am 8. Oktober in Spanien.