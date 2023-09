S+B-Gruppe: Seit 35 Jahren in Tschechien

Vor kurzem hat S+B International in Prag das Panorama Hotel erworben, das Teil eines neuen Geschäfts- und Kongresskomplexes werden soll. Außerdem wurde mitten im Stadtzentrum ein historisches Gebäude saniert, sagte Geschäftsführer Franz Paul Bauer. Er ist froh den Schritt nach Tschechien gewagt zu haben, denn bisher wurden Projekte mit einer Investitionssumme von rund zwei Milliarden Euro realisiert.

ORF

Erster Auftrag vor 35 Jahren

„Den ersten Auftrag habe ich in Prag vor genau 35 Jahren unterschrieben. Dann haben wir lauter tolle Erlebnisse gehabt. 1990 haben wir das allererste Sporthotel eröffnet, später dann das allererste Multiplex-Kino in Prag oder die allererste Farbdruckerei dieser Art. Am Anfang war ich alleine hier in Prag. Später waren bis zu 60 Leute von uns im Ausland“, so Bauer. Die Tschechische Republik liegt für den österreichischen Exportmarkt an achter Stelle. Ausgeführt werden Teile für den Automobilbereich, Elektrotechnik und Konsumwaren, sagte der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Prag, Roman Rauch.

Tschechien als wichtiger Markt

„2022 haben wir eine große Ausnahme auch auf der Importseite gehabt, weil wir so viel Strom aus Tschechien importiert haben. Tschechien macht, ebenso wie Österreich, im Moment eine kleine Delle durch. Das beeinträchtigt auch unsere Lieferungen. Aber, ab nächsten Jahr hoffen wir, dass wir wieder auf dem Wachstumspfad sind“, so Rauch. Immer mehr Tschechen entdecken Österreich als Urlaubsland, so Rauch und auch die Weinimporte aus Österreich, beziehungsweise aus dem Burgenland, steigen stetig.