Stelldichein der besten Bogenschützen

166 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lockte das Turnier nach Zurndorf. 3D-Bogenschießen heißt die Disziplin. Geschossen wird auf Tiere aus Kunststoff – aus unterschiedlicher Distanz, mit unterschiedlicher Platzierung. Der Parcours bestehe aus 28 Zielen auf einer Länge von drei Kilometern und dabei sei man dreieinhalb bis viereinhalb Stunden unterwegs. Die größte Herausforderung dabei sei, die Konzentration zu halten, so Organisator Hermann Göltl.

Nico Wiener zeigte sein Können

Nico Wiener war der Star des Tuniers. Der Schreibersdorfer bereitete sich auf die EM in Italien in zwei Wochen vor. Mit seinem Compoundbogen erzielte er das beste Ergebnis aller Teilnehmer: 596 von 616 möglichen Ringen.

„An und für sich, was es relativ gut. Es gehören natürlich ein paar Dinge verfeinert und an ein paar Dingen gearbeitet, aber im Grunde war es für mich ganz in Ordnung“, sagte Wiener nach dem Turnier. 3D-Bogenschießen unterscheidet sich für Wiener doch deutlich vom klassischen Bogensport, er nahm diese Herausforderung aber gerne an.

Einer, der Nico Wiener vielleicht einmal nachfolgt, ist Pascal Kratochwil vom BSV Nickelsdorf. Der 14-Jährige ist in seiner Altersklasse Weltmeister im 3D-Bogenschießen und Preisträger der Wolfgang-Mesko-Talente-Trophy. Das Turnier in Zurndorf war jedenfalls eine gelungene Leistungsschau für den Bogensport und seine 19 Vereine im Burgenland.