Gold für das Burgenland bei Euro-Skills

Zum achten Mal wurden die Berufs-Europa-meisterschaften „EuroSkills“ ausgetragen – diesmal in der polnischen Hafenstadt Danzig. 600 junge Fachkräfte aus 32 europäischen Ländern waren am Start. Die jungen Spitzenfachkräfte sind allesamt unter 25 Jahren, haben ihre Ausbildung abgeschlossen und zählen zu den Besten in ihrem Beruf. Monatelang haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in hunderten Trainingsstunden mithilfe von Profis und in drei gemeinsamen, mehrtägigen Teamseminaren vorbereitet. Und das hat sich ganz offensichtlich bezahlt gemacht.

Insgesamt 18 Medaillen für Österreich

Die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer holen sieben Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen und sind damit der große Sieger der Euro-Skills – mehr dazu in 18 Medaillen für Österreich bei Euro-Skills. Für das Burgenland holte Anna Maria Theurl die erste Goldmedaille – im Beruf „Mode Technologie“. Gemeinsam mit ihrer Kollegin aus Salzburg hatte sie die Aufgabe, einen Parka für Angestellte eines Freizeitparks zu entwerfen, den Schnitt zu zeichnen, das Stück zu designen, zu nähen und dann zu präsentieren.

Skills Austria/Florian Wieser

In Richtung Gold geleitet

„Wir haben am dritten Tag einfach nur noch die Präsentation gemacht – und die wird dann nochmal das i-Tüpfelchen gewesen sein, dass wir die Goldmedaille erreichen konnten. Ich würde meine Medaille unserer Expertin widmen, weil sie uns richtig gut hingeleitet hat zu Gold“, so Theurl. Das Ergebnis beeindruckte die Jury und sicherte den beiden Modespezialistinnen die Goldmedaille. Die gebürtige Osttirolerin Anna Maria Theurl arbeitet bei Vossen in Jennersdorf als Textilgestalterin und lebt in Graz.

Für Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth haben die Euro-Skills eine besondere Botschaft: Nämlich, dass jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft und Begeisterung ausübt, zu einem echten Berufs-Helden werden kann.