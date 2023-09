Sterntalerhof: 25 Jahre „Auszeit vom Alltag“

Am Sterntalerhof wird ein ganzes Bündel an Therapiemöglichkeiten angeboten. Vo der Musik-, Kunst- und Tanztherapie über heilpädagogisches Reiten und Psychotherapie bis hin zur Trauerbegleitung. Mit einem breiten Angebot widmet sich das Team des Sterntalerhofs Familien in Krisensituationen. Diese bleiben bis zu drei Wochen und werden danach oft auch ambulant betreut.

ORF

Infrastruktur hat sich verändert

„Ich war schon bei den Anfängen dabei und es hat sich ganz viel von der Infrastruktur verändert, aber wenig von der therapeutischen Arbeit. Der Grundsatz ist einfach unsere Haltung. Wir begegnen den Familien auf Augenhöhe und bleiben immer in der Wertschätzung und Achtsamkeit. Die Familie bestimmt sozusagen das Tempo und die Richtung. Das ist uns ganz wichtig“, so die fachliche Leitern, Christina Holper.

ORF

Was vor 25 Jahren in Stegersbach als idealistische Privatinitiative begonnen hat, entwickelte sich zu einer österreichweit anerkannten sozialen Einrichtung. Sie steht heute auf einer finanziell gesunden Basis, dank eines engen Netzes von privaten Spendern und Helfern, geknüpft von Geschäftsführer Harald Jankovits.

Netzwerk an Menschen, die sich einbringen wollen

„Wesentlich aus meiner Sicht war unser Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Es gibt keine großartigen Ereignisse, die irgendwelche Quantensprünge ermöglicht hätten. Wir sind damals angetreten und haben gesagt, dass wir nicht darüber jammern, dass das öffentliche Gesundheitssystem unsere Form der Begleitung nicht finanziert und unterstützt. Wir haben gesagt, wir machen uns auf den Weg und finden Menschen, die sich in der einen oder anderen Art und Weise einbringen“, so Jankovits.

ORF

Bei der 25-Jahr-Jubiläumsfeier wurde das jüngste Projekt eingeweiht, das Sternenhaus. Dort wird akute Trauerbegleitung angeboten, gedacht für Familien aus der Region, in denen ein Kind oder Elternteil verstorben ist.