Eberhardt wieder auf dem Weltcup-Podest

Die Österreicherinnen landeten am Sonntag beim Riesentorlauf im Schweizer Marbachegg auf den Plätzen zwei bis fünf. Angeführt von der erst 17-jährigen Bernsteinerin Emma Eberhardt. Wie schon am Freitag im Slaom – mehr dazu in Grasski: Eberhardt Zweite bei Weltcup-Slalom – landete sie auch am Sonntag auf dem zweiten Platz. Wieder musste sie sich nur der Italieniern Margherita Mazzoncini geschlagen geben.

Hetfleisch auf Platz fünf

„Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber. Es ist ein tolles Ambiente mit einer guten Stimmung hier. Somit kann ich mich auch extrem über meine zwei zweiten Plätze im Weltcup freuen“, sagte Eberhardt. Auf den Sieg fehlten ihr am Sonntag knapp neun Zehntel. Für Landsfrau Tina Hetfleisch lief es weiter nicht nach Wunsch. Die Oberdorferin musste sich mit Platz fünf begnügen. Ihr Rückstand auf die Siegerin betrug rund drei Sekunden.

Weiterer Podestplatz bei den Herren

Auch bei den Herren gab einen österreichischen Podestplatz. Der Schweizer Mirko Hüppi gewinnt nach dem gestrigen Slalom heute auch den Riesentorlauf. Vor dem Niederösterreicher Leopold Schön. Roland Schlögl vom SC Neudörfl scheidet bereits im ersten Durchgang aus. Am Sonntag um 11.15 Uhr startet mit dem Super-G-Bewerb das letzte Rennen der Weltcup-Saison.