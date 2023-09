Burgenlands Top-Kickerinnen ausgezeichnet

Mit fast 20.000 Stimmen wurde Marie Kristin Leitner von der Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg zur burgenländischen Fußballerin des Jahres 2023 gewählt. „Für mich ist das sehr überraschend gekommen, aber ich freue mich riesig und werde das wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen realisieren“, so Leitner.

Frauenfußball soll als Thema präsenter werden

Begonnen hat sie im Alter von sechs Jahren mit dem Fußball – und zwar bei den Burschen. Mit 14 Jahren hat sie dann zum ersten Mal bei den Mädchen gespielt. Derzeit besucht Leitner die Handelsakademie in Stegersbach, mit Schwerpunkt Frauenfußball. „Der Fußball hat sich, seit ich spiele, schon sehr verändert. Auch die Schule bietet ja jetzt Frauenfußball an. Wünschen würde ich mir mehr Schulen, die solche Angebote haben und generell, dass dieses Thema weiter verfolgt wird“, sagte Leitner.

Fotostrecke mit 3 Bildern Landesmedienservice Burgenland Landesmedienservice Burgenland Landesmedienservice Burgenland

Als beliebtestes Nachwuchsteam wurde die Mannschaft des ASV Draßburg mit knapp 9.400 Stimmen gewählt. Die Auszeichnung als U11-Nachwuchstalent ging an Naomi Supper von der Spielgemeinschaft Oberloisdorf. Sie erhielt mehr als 35.000 Stimmen. Die Frauenfußballgala wurde heuer zum zweiten Mal vom Burgenländischen Fußballverband organisiert.

„Noch viel Luft nach oben“

„Der Frauenfußball in Österreich positioniert sich im Ländervergleich ganz gut. Allerdings, wenn man dann sieht, wie voll die Stadien bei der Weltmeisterschaft waren und hoch die Begeisterung dort ist, dann ist schon viel noch Luft nach oben. Das Nationalteam bringt super Leistungen, die machen alles, was sie können. Was noch fehlt, ist die Begeisterung der Öffentlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute ins Stadion kommen und viel mehr Leute den Frauenfußball auch sehen“, so BFV-Frauenfußballreferentin Yvonne Lindner.

Land will Frauenfußball weiterentwickeln

Dafür müsse man auch zu den Vereinen hinausgehen und mehr Werbung betreiben, sagte Lindner. Unterstützung kommt dabei auch vom Land Burgenland. „Das gemeinsame Ziel ist es, den Frauenfußball im Burgenland konsequent weiterzuentwickeln, die Strukturen zu verbessern und Perspektiven zu bieten. Den erfolgreichen Weg, der in den letzten Jahren im Burgenland eingeschlagen wurde, werden wir auf allen Ebenen weiter unterstützen“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).