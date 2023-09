„Psychische Erste Hilfe“ an Schulen

Beinahe an jeder Schule im Burgenland sei eine Erste-Hilfe-Beauftragte oder ein Erste-Hilfe-Beauftragter im Einsatz, sagte Manuel Komosny vom Roten Kreuz. Meist sind es Lehrerinnen und Lehrer. Für das neue Schuljahr hat das Rote Kreuz nun 16 dieser Helfer in „Psychischer Erster Hilfe“ ausgebildet. Sie können Schülerinnen und Schülern in psychischen Ausnahmesituationen beistehen und bringen den Kindern auch selbst bei, wie sie ihren Mitschülern helfen.

Psychische Notfälle rechtzeitig erkennen

„Im Prinzip geht es darum, etwas zu erkennen, darüber mit dem Mitschüler oder der Schülerin zu reden und auch zu erkennen, ob das wirklich ein psychischer Notfall ist oder ist es einfach eine Verhaltensänderung. Im Endeffekt ist die Handlung zum Lehrer oder zur Lehrerin zu gehen. Die jeweilige Lehrkraft wird dann auch mit der Schülerin sprechen, beziehungsweise mit den Eltern Kontakt aufnehmen, um gemeinsam einen guten Weg zu finden“, so Komosny.

Zehn Jahre Rot-Kreuz-Lesepaten im Burgenland

Zum Schulstart erinnert das Jugendrotkreuz auch an sein Lesepatenprogramm, das im Burgenland bereits seit zehn Jahren besteht. Eine Stunde pro Woche bekommen Volksschulkinder Unterstützung beim Lesen. Voriges Jahr haben 150 ehrenamtliche Rotkreuz-Lesepatinnen und Paten mit mehr als 2.500 Kindern lesen geübt.

Ein zusätzliches Lernangebot gibt es seit dem Vorjahr in Parndorf: Dort betreiben freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes einen Lernclub und helfen Kindern mit Lernschwierigkeiten. Das Rote Kreuz will solche Lernclubs in Zukunft auch in anderen Orten im Burgenland anbieten.