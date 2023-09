Heilpädagogisches Zentrum feiert Jubiläum

Im Heilpädagogischen Zentrum, kurz HPZ, in Rust werden Kinder und Jugendliche behandelt, aber auch deren Familien. Das HPZ ist eine Sonderkrankenanstalt und eine Einrichtung der Sozialen Dienste Burgenland. Das Zentrum bietet insgesamt Platz für zwölf Kinder und Jugendliche. Aktuell werden in Rust sieben Kinder behandelt.

Unterschiedliche Aufenthaltsgründe

Die Gründe für einen Aufenthalt seien unterschiedlich, sagte die Leiterin Carmen Halper-Moser. Momentan gebe es viele Probleme, die mit der Schule nach der Coronaviruspandemie zusammenhängen würden. „Wir haben Kinder, die den Weg zurück in die Schule nicht schaffen. Natürlich haben wir aber auch Kinder und Jugendliche aus eher zerrütteten Familien und Kinder, die leider auch Gewalt in irgendeiner Form erleben“, so Halper-Moser. Oft würde es aber auch Probleme im Umgang mit Wut und Depressionen geben.

ORF/Rapheala Pint

Verschiedene Therapiemaßnahmen

Ziel des HPZ ist die Diagnostik. Es wird geschaut, was das Kind und auch die jeweilige Familie brauchen. Aufgenommen werden Kinder vom Kindergartenalter bis zum Ende der Schulpflicht. Abseits von klinisch-psychologischen und psychiatrischen Maßnahmen werden etwa auch Musik-, Ergo- und Kunsttherapie angeboten.

Das Zentrum sei sehr wichtig, weil man hier für Kinder und Jugendliche, die in Not geraten seien, Hilfestellungen anbieten könne. Hier werde Kindern Stabilität und Sicherheit geboten udn die brauche es auch für eine weitere, gute Entwicklung, sagte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Alle Kinder, die im HPZ behandelt werden, besuchen auch die Schule in Rust. Sie gehen in eigene, sogenannte „Heilstättenklassen“.